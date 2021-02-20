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Москва

Грузовикам на два дня запретили проезд через Москву 

ИА Regnum 1 час назад
Грузовикам на два дня запретили проезд через Москву
Фото: РИА Новости
В Москве на два дня запрещён транзитный проезд для грузовиков массой свыше 12 тонн. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Как уточняется, ограничения введены с 9:00 субботы, 20 февраля, и будут действовать до 09:00 понедельника, 22 февраля.
В указанный период фурам запрещён въезд на МКАД и вылетные магистрали. С целью разгрузки МКАДа водителям грузовиков, которые едут транзитом, для проезда от одной вылетной трассы до другой рекомендуется выбирать ЦКАД.
В департаменте добавили, что на грузовые автомобили с действующими пропусками ограничения не распространяются, однако проверять статус пропусков рекомендуется заранее.
По информации дептранса, уже за полдня действия данной меры количество грузовиков на МКАД снизилось на 15%, а длина заторов сократилась на 40% по сравнению с показателем за две недели до этого, то есть до начала снегопадов.
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