Грузовикам на два дня запретили проезд через Москву 

Москве на два дня запрещён транзитный проезд для грузовиков массой свыше 12 тонн. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Как уточняется, ограничения введены с 9:00 субботы, 20 февраля, и будут действовать до 09:00 понедельника, 22 февраля.

В указанный период фурам запрещён въезд на МКАД и вылетные магистрали. С целью разгрузки МКАДа водителям грузовиков, которые едут транзитом, для проезда от одной вылетной трассы до другой рекомендуется выбирать ЦКАД.

В департаменте добавили, что на грузовые автомобили с действующими пропусками ограничения не распространяются, однако проверять статус пропусков рекомендуется заранее.

По информации дептранса, уже за полдня действия данной меры количество грузовиков на МКАД снизилось на 15%, а длина заторов сократилась на 40% по сравнению с показателем за две недели до этого, то есть до начала снегопадов.