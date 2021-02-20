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Москва

Погода в Москве: жителей столицы ждут новые снегопады 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Новые снегопады придут в Москву
Фото: Вечерняя Москва
В первые дни после праздников в Москве снова ожидаются обильные снегопады. 24–25 февраля в столице может выпасть ещё до 7 см снега, а в Подмосковье снежный покров может вырасти на 10 см, предупредила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Начиная с новой рабочей недели к нам вновь будут поступать порции более тёплого воздуха. Тепло будет сопровождаться снегом. За 24 и 25 февраля выпадет 5–7 сантиметров, может где-то по области до 10 сантиметров снега, — цитирует синоптика РИА Новости.

Наиболее обильные осадки в виде снега ожидаются во вторник, 24 февраля. На следующий день количество выпавшего снега будет постепенно снижаться, указала она.
Ранее NEWS.ru писал, что по прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, уже в начале марта европейская часть России постепенно начнёт возвращаться к нормальной погоде. Аномальные морозы уйдут, и температуры вернутся к своим актуальным для времени года значениям.
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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , Роман Вильфанд , РИА Новости , Московская область
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