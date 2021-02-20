Новые снегопады придут в Москву

Начиная с новой рабочей недели к нам вновь будут поступать порции более тёплого воздуха. Тепло будет сопровождаться снегом. За 24 и 25 февраля выпадет 5–7 сантиметров, может где-то по области до 10 сантиметров снега, — цитирует синоптика РИА Новости.