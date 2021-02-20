7‑балльные пробки образовались на дорогах Москвы 

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Загруженность движения в Москве оценивается в семь баллов из десяти максимальных, в 16 часов пробки увеличатся до восьми баллов, по данным сервиса «Яндекс. Пробки».

Основные затруднения наблюдаются на северо-западе, западе, юге, юго-востоке и востоке МКАД. Стоят Третье транспортное и Садовое кольца.

Особенно загружены центральные улицы: набережные у Кремля, Бульварное кольцо, улицы внутри Садового кольца.

Крупные пробки образовались на Кутузовском проспекте, Дмитровском, Алтуфьевском шоссе, проспекте Мира, Большой Черкизовской улице, шоссе Энтузиастов, Люблинской улице, проспекте Андропова, Варшавском шоссе, Нахимовском проспекте, Профсоюзной улице, улице Обручева, Ленинском проспекте и проспекте Вернадского.

По прогнозу сервиса, в 16 часов пробки достигнут восьми баллов, в 18 часов — девяти баллов. В 21 час загруженность движения снизится до шести баллов.