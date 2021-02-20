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Москва

Станция метро «Новомосковская» будет отапливаться 

runews24.ru и ещё 12 29 минут назад
В столице появится первая отапливаемая наземная станция метро
Фото: из открытых источников
В Москве будут строить еще одну станцию метро. Ее название — «Новомосковская», и это первая станция, которая будет отапливаться.
Строительство по принципиально новым технологиям, как говорит заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, начнется в этом году на Сокольнической линии. Сейчас заканчивают разрабатывать проект.
Станцию планируется открыть до конца 2023 года. Ее оборудуют большим количеством вентиляционного оборудования, потому на станции будет теплее. Отдельное утепление ждет вестибюли, а на путевых стенах установят двойные стеклопакеты.
Бочкарев уточнил, что такую станцию предложил мэр Сергей Собянин.
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