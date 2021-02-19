В Москве запланировали праздничный салют 23 февраля

В честь Дня защитника Отечества, 23 февраля, в Москве состоится праздничный салют. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
«Салют в честь Дня защитника Отечества состоится в Москве 23 февраля 2021 года в 21:00. Для мероприятия запланированы три площадки: Лужнецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2021 году на Поклонной горе в каждой точке дадут по 30 залпов с интервалом 20 секунд.