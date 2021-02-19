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В Москве запланирован праздничный салют 23 февраля 

Москва меняется 20 минут назад
В Москве запланировали праздничный салют 23 февраля
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
В честь Дня защитника Отечества, 23 февраля, в Москве состоится праздничный салют. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Салют в честь Дня защитника Отечества состоится в Москве 23 февраля 2021 года в 21:00. Для мероприятия запланированы три площадки: Лужнецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году на Поклонной горе в каждой точке дадут по 30 залпов с интервалом 20 секунд.
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