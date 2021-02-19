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Доставщик пиццы заехал на мопеде в трамвай в Москве 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Доставщик пиццы заехал на мопеде в трамвай в Москве
Фото: ТК «Звезда»
В Москве доставщик пиццы заехал в трамвай на мопеде. Происходящее зафиксировала камера, установленная в общественном транспорте. Видео опубликовала в своем Telegram-канале пресс-служба столичного Дептранса.

«На просьбы и жалобы пассажиров курьер не отреагировал и продолжил ехать в трамвае», — говорится в сообщении ведомства.

На курьера будет составлено заявление в полицию от «Мосгортранса».

«Мы приветствуем пользование городским транспортом, но угроза безопасности и нарушение комфорта других пассажиров — это недопустимо. Мы за адекватность и соблюдение правил», — отметили в ведомстве.

Водителю мопеда грозит штраф, а если совершенное действие признают хулиганством, то лишение свободы.
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