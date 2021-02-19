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Москвичи смогут проголосовать за установку памятника на Лубянской площади с 25 февраля 

Газета.Ru и ещё 10 2 часа назад
Москвичи смогут проголосовать за памятник на Лубянке
Фото: РИА Новости
Зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов заявил, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля. Его слова приводит РИА "Новости".

"Голосование за памятник начнется 25 февраля и пройдет на нескольких площадках — это "Активный гражданин" и сайты различных СМИ. А также в опросе примут участие муниципальные депутаты", — рассказал он.

Венедиктов отметил, что комиссия по наблюдению за этим вопросом будет создана на базе штаба по наблюдению за выборами в Москве 2021 года. Москвичам будет предложено выбрать между памятником Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.
Ранее известные писатели, журналисты и блогеры подписали обращение о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. После этого было решено предложить москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади.
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Новости Москвы , Александр Невский , Феликс Дзержинский , Алексей Венедиктов , РИА Новости
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