Москвичам пообещали один из самых морозных дней зимы

В праздники москвичей и жителей области ждут морозы. О предстоящем похолодании «Вечерней Москве» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Погода в праздничные дни будет очень разная. Сегодня в субботу, 20 февраля, на погоду столичного региона начнет оказывать влияние теплый атмосферный фронт, приближающийся с северо-запада. Будет облачно, в первой половине дня местами с прояснениями. Пройдет небольшой снег. Температура повысится до минус 8–10 градусов, — пообещал синоптик.

В воскресенье, 21 февраля, влияние теплого фронта усилится. Столица и ее окрестности окажутся в теплом секторе циклона. Впервые за долгое время температурный фон приблизится к климатической норме. Согласно прогнозу «Фобос», будет облачно, временами снег. Ночью в Москве минус 12–14, в Подмосковье минус 11–16, днем в городе минус 5–7, по области минус 4— 9.

С понедельника, 22 февраля, циклон продолжит путь на юго-восток, в его тыловой части к берегам Москва-реки начнут поступать более холодные воздушные массы. Погода ожидается облачная, днем с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью в столице 14–16 мороза, по области минус 13–18. Днем в Москве минус 10–12, в области минус 9–14 градусов.

По словам Леуса, в праздничный день, 23 февраля, над столицей будет господствовать гребень арктического антициклона.

— Переменная облачность, сухо, без осадков. Морозы окрепнут. Это будет один из самых морозных дней с начала зимы. Ночью минус 23–25 в Москве, минус 22–27 по области, местами мороз до минус 32. Днем в столице минус 15–17, в Подмосковье минус 14–19, — спрогнозировал собеседник «ВМ».

О предупредил, что в первый рабочий день, 24 февраля, в среду, морозы ослабнут. Идет новая порция осадков. Очередной циклон с северо-запада принесет облака и снег. Ночью в Москве минус 19–21, по области минус 18–23, днем минус 12–14 в столице и минус 11–16 в Подмосковье.