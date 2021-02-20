Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Стало известно, как будут работать госучреждения в Москве на длинных выходных 

Вечерняя Москва и ещё 10 4 часа назад
График работы госучреждений в Москве изменится на выходных
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
С 21 по 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества в столице изменится график работы центров социального обслуживания, дворцов бракосочетания и других государственных учреждений.
Так, в длинные выходные взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 16:00, 22 февраля принимать пациентов будут с 09:00 до 18:00. Вызвать врача на дом можно будет с 08:00 до 20:00. Порядок предоставления помощи пациентам с коронавирусом останется прежним, а травмпункты будут открыты по графику медорганизации либо круглосуточно.
Детские поликлиники 22 февраля будут работать с 09:00 до 15:00, 21 и 23 февраля врачи будут приезжать к пациентам на дом с 09:00 до 15:00.
Молочно-раздаточные пункты все праздничные выходные будут открыты с 06:30 до 15:00.
Женские консультации будут принимать на базе одной из женских консультаций округа с 09:00 до 15:00 21 и 23 февраля, а 22 февраля помощь женщинам будут оказывать с 09:00 до 15:00.
В субботу, 20 февраля, все ЗАГСы и дворцы бракосочетания Москвы будут работать в обычном режиме, с 21 по 23 февраля в организациях выходные. В обычном режиме 21 февраля будут работать только дворцы бракосочетания № 1 и 3.
Центры госуслуг «Мои документы» не будут работать только 23 февраля, в остальные выходные дни работа будет осуществляться в соответствии с привычным графиком.
Помимо этого, в длинные выходные не будут работать территориальные центры социального обслуживания и центры социального обслуживания. При необходимости работники социальной службы доставят на дом продукты и лекарства, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
Вечерняя Москва: последние новости
Дептранс показал снимки котиков, живущих в московском метро Дептранс показал снимки котиков, живущих в московском метро Москвичи выберут, кому будет поставлен памятник на Лубянской площади Москвичи выберут, кому будет поставлен памятник на Лубянской площади Около трех миллионов кубометров снега утилизировали после снегопада в Москве Около трех миллионов кубометров снега утилизировали после снегопада в Москве
Комментарии
Новости Москвы , Ижевск , Московская область , Удмуртская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Разгромивший алкогольный магазин в Ростове кот попал на видео
00:39
Разгромивший алкогольный магазин в Ростове кот попал на видео
Происшествия
Фура протаранила машину с полицейскими
00:47
Фура протаранила машину с полицейскими
Происшествия
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
00:37
Журналистов ограбили на улице в прямом эфире
Происшествия В мире
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
01:11
Здание фабрики обрушилось на рабочих в Норильске
Происшествия
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение