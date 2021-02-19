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Здание музея Маяковского в столице отремонтируют в течение года 

Вечерняя Москва и ещё 1 4 часа назад
Здание музея Маяковского отремонтируют в течение года
Фото: Вечерняя Москва
Столичный департамент по конкурентной политике объявил тендер на капитальный ремонт здания Государственного музея имени В. В. Маяковского. Это следует из данных портала госзакупок.
Уточняется, что заказчиком выступает технический центр столичного департамента культуры. Максимальная стоимость контракта составляет 168,8 миллиона рублей. Подрядчик полностью выполнит капремонт здания — от стен, пола и крыши до систем жизнеобеспечения: электричество, отопление, водоснабжение, канализация, а также пожарная сигнализация и другое.
Работы должны закончить в течение 330 дней с момента заключения контракта.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить заявку до 11:00 15 марта.
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