В столице открылась уникальная клиника нутрициологии

В четверг, 18 февраля, в столице открылась первая в России уникальная клиника нутрициологии. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, почему питание занимает важное место в лечении пациентов.

Клинику нутрициологии открыли на базе геронтологического научно-клинического центра медицинского университета имени Николая Пирогова. Когда проект только обсуждали, планировалось, что работать она будет только в реанимации. Но впоследствии решили, что специальные койки необходимо разместить в самых разных отделениях медицинского центра. А помимо нутрициологов, нужно привлечь к работе гастроэнтерологов, психологов и специалистов по социальной работе.

В клинике будут оказывать нутриционную поддержку. Она применяется в случаях, когда человек не может питаться самостоятельно либо находится в состоянии, при котором его невозможно обеспечить обычной едой.

— Например, это пациенты после инсультов, травм спинного и головного мозга, люди с онкологическими заболеваниями, при проведении искусственной вентиляции легких и в пожилом возрасте при нарушении питания, — объяснил руководитель клиники нутрициологии Кирилл Крылов.

Лечебное питание призвано обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами с помощью специальных жидких или сухих смесей. Такой рацион помогает подготовить человека к серьезной операции и быстрее восстановиться после хирургического вмешательства.

— А еще было доказано, что специализированное клиническое питание позволяет быстрее восстанавливаться после перенесенной инфекции COVID-19, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного под эгидой Национальной ассоциации клинического питания и метаболизма, — уточнил Кирилл Крылов.

На церемонии открытия все гости — и врачи, и пациенты геронтологического центра — смогли попробовать полезное питание. В меню: крем-суп из шампиньонов с луком пореем и два десерта: «фаджи», напоминающий шербет, и «тропический» из пюре манго, гранолы, банана и сливок. Во все блюда добавили лечебную смесь, которую обычно дают пациентам с нарушениями питания.

Клиника нутрициологии — не единственное достижение столичной сферы здравоохранения. С начала года машины скорой помощи оснастили портативными аппаратами для проведения ультразвукового исследования. А в больницы власти Москвы закупили 31 современный магнитнорезонансный томограф.

Кроме того, в столице работает программа по комплексной реконструкции и обновлению районных поликлиник. Помимо нового оборудования, там появились кондиционеры, кулеры с питьевой водой и удобная мебель, чтобы пациентам было комфортно ожидать прием. Всего до 2023 года запланировано модернизировать более 130 поликлиник.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

При введении клинического питания пациенты выходят из критического состояния в 2 раза быстрее, чем без него. При снижении массы тела у стационарного больного всего лишь на 5 процентов продолжительность госпитализации увеличивается в 2 раза, а частота осложнений — в 3,3 раза. У 30 процентов людей, живущих в домах престарелых, наблюдается нутритивная недостаточность.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Ткачева, главный внештатный гериатр минздрава России, директор РГНКЦ РНИМУ имени Н. И. Пирогова:

— Мы давно мечтали о создании такой клиники. Мы работаем с ослабленными пациентами. Без хорошего питания и нутритивной поддержки представить себе лечение невозможно. А когда такая поддержка есть, то результаты, если честно, просто потрясающие.

Мне кажется, что мы открыли не просто клинику, а модель для каждого геронтологического центра. А может быть, даже для многопрофильного стационара, где лечатся пожилые пациенты. Я уверена, что мы первые, но не последние, и с нас будут брать пример многие учреждения.