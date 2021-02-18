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В парке «Зарядье» вновь открылся научно-познавательный центр для школьников 

RT на русском 1 час назад
В парке «Зарядье» вновь открылся научно-познавательный центр для школьников
Фото: ©zaryadyepark.ru
В парке «Зарядье» вновь открылся научно-познавательный центр «Заповедное посольство» для школьников.
Об этом сообщает kp.ru.
Дети от семи лет могут посещать уроки по генетике, экологии и географии.

«Для школьников 12+ мы подготовили новые программы «Планета вкусов», «По следам человека», «Сити-фермер». Занятия проходят в группах не более 9—10 человек», — рассказали в пресс-службе парка «Зарядье».

В новом сезоне перезапустили более 20 научных программ.
Лаборатории «Заповедного посольства» оснащены высокотехнологичным оборудованием. Дети смогут провести эксперименты с растительными красками, по выделению ДНК растений, заняться микроклонированием, разобраться, почему светятся медузы, изучить коллекцию минералов с помощью микроскопов. А также провести постановку полимеразной цепной реакции (ПЦР), клонировать растения и узнать тайну их ароматов.
Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в Москве рассказали об онлайн-программах детских технопарков.
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