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В Москве исследуют вакцину «Спутник Лайт» 

Артём Кульша 2 часа назад
В Москве исследуют вакцину «Спутник Лайт»
Фото: ТАСС
В Москве проводятся клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте.
«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.

«"Спутник V" доказал свою эффективность и безопасность. Естественно, ученые не собираются останавливаться на достигнутом», — сообщил сегодня Собянин.

Он рассказал, что в ближайшее время в Москве будут проведены несколько крупномасштабных исследований по вакцинации от коронавирусной инфекции.
На этой неделе стартовало исследование устойчивости иммунитета после прививки. В его рамках две тысячи человек, получившие первый компонент вакцины три-шесть месяцев назад, будут ежемесячно сдавать тест на наличие антител. Это позволит увидеть динамику изменений и понять, необходима ли повторная вакцинация накануне очередного эпидемического осенне-зимнего сезона.
Также на базе детской больницы имени Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования «Спутника V» для детей 14-18 лет. Кроме того, исследуется назальная форма «Спутника V» как дополнительная форма защиты от COVID-19.

«Наконец, сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"», — сообщил мэр.

Препарат призван устранить главный недостаток «Спутника V» — необходимость вводить два компонента с разницей в несколько недель. В основе вакцины — те же векторы-носители, что и в классическом «Спутнике V». В ней также нет самого коронавируса, то есть заболеть им по-прежнему будет невозможно. «Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. Иммунитет сформировался у всех, кто его получил, а организм переносит препарат как обычную прививку.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Министерство обороны
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