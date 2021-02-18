В Москве построят ТПУ «Царицыно» 

Транспортно-пересадочный узел «Царицыно» построят на юге Москвы . В него войдут одноимённые станции метро и МЦД-2, а также остановки наземного транспорта.

Работы пройдут на территории около 27,8 га. В рамках проекта запланировано создание пассажирского терминала и нового выхода со станции метро «Царицыно». Также будет проведена реконструкция южного вестибюля.

«Пассажиры смогут пересаживаться с одного вида транспорта на другой в безопасных и комфортных условиях. Переход будет сделан по принципу «сухие ноги». Вблизи улицы Луганской для удобства жителей появится новый выход из станции метро «Царицыно», — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская

Также обустроят парковку на 40 машино-мест.