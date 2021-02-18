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В Москве построят ТПУ «Царицыно» 

RT на русском 2 часа назад
В Москве построят ТПУ «Царицыно»
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Транспортно-пересадочный узел «Царицыно» построят на юге Москвы. В него войдут одноимённые станции метро и МЦД-2, а также остановки наземного транспорта.
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Работы пройдут на территории около 27,8 га. В рамках проекта запланировано создание пассажирского терминала и нового выхода со станции метро «Царицыно». Также будет проведена реконструкция южного вестибюля.
«Пассажиры смогут пересаживаться с одного вида транспорта на другой в безопасных и комфортных условиях. Переход будет сделан по принципу «сухие ноги». Вблизи улицы Луганской для удобства жителей появится новый выход из станции метро «Царицыно», — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Также обустроят парковку на 40 машино-мест.
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Новости Москвы , Юлиана Княжевская , Московская область
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