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Погода в Москве: Морозы в Москве усилятся в начале новой недели 

РИАМО и ещё 10 1 час назад
С понедельника в столице усилятся морозы
Фото: ТАСС
Сильные морозы в столице сохранятся до 20 февраля включительно, 21 февраля немного потеплеет, а с 22 февраля снова похолодает, сообщается на сайте «Метеовести».

«Аномальный холод царит в европейской части России уже почти две недели. А причина тому — череда циклонов, последовательно забрасывавших в нашу страну воздух из Арктики. Но теперь морозы усиливаются уже из-за скандинавского антициклона, который в настоящий момент захватил почти весь регион», — говорится в сообщении.

Утром 20 февраля в столице будет минус 24 — минус 21 градус, днем — минус 14 — минус 12 градусов.
Небольшое потепление будет 21 февраля, днем ожидается до минус 9 градусов. С 22 февраля морозы снова начнут усиливаться.
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Новости Москвы , Погода , Московская область
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