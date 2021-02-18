С понедельника в столице усилятся морозы

Сильные морозы в столице сохранятся до 20 февраля включительно, 21 февраля немного потеплеет, а с 22 февраля снова похолодает, сообщается на сайте «Метеовести».

«Аномальный холод царит в европейской части России уже почти две недели. А причина тому — череда циклонов, последовательно забрасывавших в нашу страну воздух из Арктики. Но теперь морозы усиливаются уже из-за скандинавского антициклона, который в настоящий момент захватил почти весь регион», — говорится в сообщении.

Утром 20 февраля в столице будет минус 24 — минус 21 градус, днем — минус 14 — минус 12 градусов.

Небольшое потепление будет 21 февраля, днем ожидается до минус 9 градусов. С 22 февраля морозы снова начнут усиливаться.