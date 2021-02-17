Высота сугробов в Москве достигла 74 см

Москве высота сугробов на утро среды достигает 58 — 74 сантиметров. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"16 февраля снегопад, начавшийся днем, был слабым, а в ночь на 17 теплый фронт, видимо, прибавил снега. Прирост свежевыпавшего снега в столице составил 2 сантиметра. Больше всего снега досталось ЮЗАО — 3 сантиметра. В Центральном и Северо-Западном округах выпало по 1 сантиметру", — говорится в сообщении.

Отмечается, что высота снежного покрова на ВДНХ к утру 17 февраля выросла до 58 сантиметров, а Балчуге — 59 сантиметров, в Измайлово — 74 сантиметра.

По словам специалистов, максимальная высота снежного покрова на 17 февраля в Москве на ВДНХ наблюдалась в 1994 году и составляла 63 сантиметров.

Ранее сообщалось, что в среду в Москве и Подмосковье прогнозируют до 14 градусов мороза и небольшой снег.