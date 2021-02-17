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Сугробы в Москве после снегопада достигают 74 см 

Москва24 и ещё 4 1 час назад
Высота сугробов в Москве достигла 74 см
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве высота сугробов на утро среды достигает 58 — 74 сантиметров. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"16 февраля снегопад, начавшийся днем, был слабым, а в ночь на 17 теплый фронт, видимо, прибавил снега. Прирост свежевыпавшего снега в столице составил 2 сантиметра. Больше всего снега досталось ЮЗАО — 3 сантиметра. В Центральном и Северо-Западном округах выпало по 1 сантиметру", — говорится в сообщении.

Отмечается, что высота снежного покрова на ВДНХ к утру 17 февраля выросла до 58 сантиметров, а Балчуге — 59 сантиметров, в Измайлово — 74 сантиметра.
По словам специалистов, максимальная высота снежного покрова на 17 февраля в Москве на ВДНХ наблюдалась в 1994 году и составляла 63 сантиметров.
Ранее сообщалось, что в среду в Москве и Подмосковье прогнозируют до 14 градусов мороза и небольшой снег.
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