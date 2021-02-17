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В Москве в 2,5 тыс. домов проведут капитальный ремонт 

runews24.ru и ещё 4 1 час назад
В Москве в 2,5 тыс. домов проведут капитальный ремонт
Фото: РИА Новости
Капремонт охватит 2,5 тысячи многоквартирных домов Москвы в 2021 году. Об этом сообщил РИА Недвижимость руководитель Фонда капитального ремонта (ФКР) столицы Артур Кескинов.
По его словам, объемы капремонта увеличены в сравнении с 2020 годом. Ремонту подлежат также более 3 тысяч лифтов, у которых истек 25-летний срок эксплуатации.
По словам Кескинова, с 2019 года в Москве действует новый стандарт требований к лифтам. Кабины имеют износостойкую отделку, кнопки со шрифтом Брайля, зеркала, современное освещение и панель управления.
Кроме того, до конца года проведут капремонт фасадов более 200 панельных домов, облицованных мелкозернистой плиткой.
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