В Москве в 2,5 тыс. домов проведут капитальный ремонт 

Капремонт охватит 2,5 тысячи многоквартирных домов Москвы в 2021 году. Об этом сообщил РИА Недвижимость руководитель Фонда капитального ремонта (ФКР) столицы Артур Кескинов.

По его словам, объемы капремонта увеличены в сравнении с 2020 годом. Ремонту подлежат также более 3 тысяч лифтов, у которых истек 25-летний срок эксплуатации.

По словам Кескинова, с 2019 года в Москве действует новый стандарт требований к лифтам. Кабины имеют износостойкую отделку, кнопки со шрифтом Брайля, зеркала, современное освещение и панель управления.

Кроме того, до конца года проведут капремонт фасадов более 200 панельных домов, облицованных мелкозернистой плиткой.