Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Москву парализовали 10‑балльные пробки 

РИАМО 1 час назад
Москву парализовали 10‑балльные пробки
Фото: РИА Новости
Пробки на дорогах столицы в вечерний час пик достигли 10 баллов из 10 возможных, большие проблемы с движением транспорта наблюдаются в центре и на вылетных магистралях, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».
Крупные заторы отмечаются на ряде участков юга, юго-востока и северо-востока МКАД, Садовом и Третьем транспортном кольцах. В центре мегаполиса загружены дороги у станций метро «Китай-Город», «Курская», «Таганская», «Маяковская», «Белорусская» и «Беговая».
Также серьезные трудности в движении транспорта отмечены на Кремлевской набережной, Кадашевской набережной, Пречистенской набережной, Житной улице, Новом Арбате, Тверской, Валовой, Солянке, Яузском бульваре, Покровском бульваре. Дорожная ситуация в мегаполисе улучшится к 22 часам. В это время загруженность улиц и магистралей должна снизится до 4 баллов.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
РИАМО: последние новости
3 млрд руб выделили на допвыплаты работникам Covid‑стационаров в Москве 3 млрд руб выделили на допвыплаты работникам Covid‑стационаров в Москве Свыше 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы Свыше 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы Фотовыставка, посвященная благотворительным проектам, пройдет в Москве Фотовыставка, посвященная благотворительным проектам, пройдет в Москве
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео
01:35
Ликвидацию пожара в Луганске показали на видео
Пожары Происшествия
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
00:31
Появилось видео с избивающей ребенка с ДЦП матерью
Происшествия
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
00:51
Пьяный пассажир метро бросил бутылку в поезд и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
00:11
Опубликовано видео смертельного наезда поезда на женщину
Происшествия
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
00:27
Затащивший в дом горящую петарду пес попал на видео
Происшествия
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
01:58
Встречу Путина и Дегтярева сняли на видео
Новости Москвы Политика
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
00:35
Опубликовано видео крупного пожара в Волгограде
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
00:41
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
В мире Происшествия
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
00:41
Силовики с дубинками разыграли в школе «акцию протеста»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение