Москву парализовали 10‑балльные пробки 

Пробки на дорогах столицы в вечерний час пик достигли 10 баллов из 10 возможных, большие проблемы с движением транспорта наблюдаются в центре и на вылетных магистралях, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Крупные заторы отмечаются на ряде участков юга, юго-востока и северо-востока МКАД, Садовом и Третьем транспортном кольцах. В центре мегаполиса загружены дороги у станций метро «Китай-Город», «Курская», «Таганская», «Маяковская», «Белорусская» и «Беговая».

Также серьезные трудности в движении транспорта отмечены на Кремлевской набережной, Кадашевской набережной, Пречистенской набережной, Житной улице, Новом Арбате, Тверской, Валовой, Солянке, Яузском бульваре, Покровском бульваре. Дорожная ситуация в мегаполисе улучшится к 22 часам. В это время загруженность улиц и магистралей должна снизится до 4 баллов.