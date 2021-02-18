В столице подорожали однокомнатные квартиры

"Однокомнатные квартиры дорожают быстрее рынка. Средняя стоимость квартиры (всех типов) в московских новостройках за год увеличилась на 12% и составила 11,6 миллиона рублей. В наибольшей степени за прошедший год выросли в цене студии в эконом— и комфорт-классе, которые прибавили 22% (6,3 миллиона рублей). Двухкомнатные квартиры подорожали на 20% — до 13 миллионов рублей, а трехкомнатные квартиры — на 19%, до 17,3 миллиона рублей. Многокомнатные квартиры (с четырьмя комнатами и более) выросли в цене на 9% — до 23,2 миллиона рублей", — говорится в сообщении компании.
"Доли однокомнатных и двухкомнатных квартир в структуре предложения массовых новостроек сравнялись. Между тем год назад на двухкомнатные квартиры приходилось 40% предложения. Это значит, что застройщики адаптировали продукт под растущий спрос на небольшие квартиры. Связано это с быстрым повышением цен на фоне дешевой ипотеки", — приводятся в сообщении слова управляющего партнера компании Марии Литинецкой.