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Москва

Мособлдума разрабатывает инициативу по установлению штрафов за нарушение правил содержания животных 

Вести Подмосковья 40 минут назад
Мособлдума занялась нарушениями правил содержания животных
Фото: pixabay.com
Комитет Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка провёл выездное заседание в Мытищах. Депутаты совместно с представителями Минсельхоза, МСУ и Прокуратуры Подмосковья обсудили возможность установления административной ответственности за нарушение требований по содержанию животных. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-центре Московской областной думы.
На данный момент федеральным законодательством установлены требования к содержанию домашних животных, в том числе к выгулу. Но ответственность в виде штрафов за нарушение требований не введена.
По словам председателя Комитета Сергея Керселяна, отсутствие штрафов приводит к несоблюдению владельцами животных требований к содержанию домашних питомцев. При этом правила имеются, а наказать нарушителей нельзя. Невозможно ввести ответственность в областной КоАП, поскольку субъекты не имеют соответствующих полномочий.
В сотрудничестве с профильными министерствами и ведомствами будет разработана законодательная инициатива. В ней пропишут штрафы, которые будут полагаться за нарушение правил выгула животных. К примеру, если собака гуляет без поводка или намордника. Законодательная инициатива будет направлена в Госдуму этой весной, отметил Сергей Керселян.
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Комментарии
Новости Москвы , Сергей Керселян , Госдума , Минсельхоз , Московская область , Мытищи
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