Мособлдума занялась нарушениями правил содержания животных

Комитет Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка провёл выездное заседание в Мытищах . Депутаты совместно с представителями Минсельхоза , МСУ и Прокуратуры Подмосковья обсудили возможность установления административной ответственности за нарушение требований по содержанию животных. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-центре Московской областной думы.

На данный момент федеральным законодательством установлены требования к содержанию домашних животных, в том числе к выгулу. Но ответственность в виде штрафов за нарушение требований не введена.

По словам председателя Комитета Сергея Керселяна, отсутствие штрафов приводит к несоблюдению владельцами животных требований к содержанию домашних питомцев. При этом правила имеются, а наказать нарушителей нельзя. Невозможно ввести ответственность в областной КоАП, поскольку субъекты не имеют соответствующих полномочий.