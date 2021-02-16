Жители Москвы смогут сами выбрать памятник для установки на Лубянке 

Список направят в муниципальные советы столицы, а само голосование может пройти на сайте «Активный гражданин», либо на сайтах московских СМИ. «Один человек — один голос в течение суток», — сказал Венедиктов.

Некоторые СМИ писали, что бывший министр культуры, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил установить на Лубянской площади памятник Юрию Андропову. На самом деле, журналисты не поняли иронии, пояснил Business FM Михаил Швыдкой:

Михаил Швыдкой спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству «На Лубянской площади должна стоять какая-то вертикаль, безусловно, может быть монумент, просто потому что она в советское время приобрела тот облик, который приобрела сегодня. И возвращаться к истории Лубянской площади до ее перестройки в советское время довольно глупо, неразумно, скажем так, нужна вертикаль. Что касается того, кому поставить памятник, это должна быть фигура объединяющая, а не разъединяющая. Я не хочу называть имена. Сложность такого рода определений всегда состоит в том, что какое бы ты имя не назвал, оно вызовет контраргументы. Проблема же в том, что чем дальше от истории XX века, тем проще. Если мы скажем, давайте поставим памятник Александру II, то тут же скажут, что давайте поставим памятник Александру III, это будет правильнее. А что касается моего суждения, которое сейчас так обширно цитируется, то когда коллеги предлагают ставить памятник Дзержинскому, то, естественно, вопрос может возникнуть, а почему бы не поставить памятник и Андропову, можно поставить, он там все-таки с площадью больше связан был, чем Феликс Эдмундович. К сожалению, ирония в стенограмму не записывается, мои коллеги журналисты этого не расслышали».

Старый монумент Дзержинскому был демонтирован в 1991 году, сейчас он находится в «Музеоне».