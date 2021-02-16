Затраты москвичей на романтику выросли 

Аналитический центр Москвы подсчитал траты горожан на романтику.

Цветы — традиционно один из самых популярных подарков на День всех влюбленных. Как сообщает Аналитический центр Москвы, покупать цветы москвичи начали еще в субботу, 13 февраля: согласно данным контрольно-кассовой техники ( ФНС ), в этот день оборот цветочных магазинов вырос на 75 процентов по сравнению с субботой предыдущей недели (до 53,8 миллиона рублей).

В воскресенье, 14 февраля, выручка цветочных магазинов и баз достигла 104,2 миллиона рублей, показав рост к уровню воскресенья прошлой недели в 4,4 раза. В преддверии праздничного уик-энда, за период с 1 по 12 февраля, среднесуточный оборот цветочных магазинов находился на уровне около 30 миллионов.

Взрывной рост спроса наблюдался и в прошлом году. В 2020 году 14 февраля пришлось на пятницу — в целом более оживленный торговый день: тогда выручка цветочных магазинов выросла в 5,7 раза в сравнении с аналогичным днем прошлой недели и составила 192,7 миллиона рублей.

Ювелирные изделия и парфюмерия

За последнюю неделю, 8–14 февраля, выросли продажи украшений, косметики и парфюмерии. В розничных специализированных магазинах пиковый спрос пришелся непосредственно на 14 февраля: оборот магазинов косметики вырос к прошлому воскресенью на 135 процентов (до 256 миллионов рублей), ювелирных магазинов — на 114 процентов (до 342,4 миллиона рублей).

Такие подарки обычно покупают заранее, поэтому продажи демонстрировали рост в течение всей недели 8–14 февраля: среднесуточный оборот специализированных розничных ювелирных магазинов за этот период прибавил 21,4 процента к предыдущей неделе с 1 по 7 февраля (до 255,1 миллиона рублей), магазинов косметики — 35,9 процента (до 258 миллионов рублей).

По информации Аналитического центра Москвы, с учетом операций магазинов, специализирующихся на онлайн-продажах, среднесуточный оборот ювелирных магазинов за неделю 8–14 февраля составил 272 миллиона рублей, что на 18 процентов выше, чем за сопоставимую неделю прошлого года (10–16 февраля 2020 г.). Среднесуточный оборот магазинов косметики с учетом онлайн-покупок вырос до 453,3 миллиона рублей, что на 14 процентов выше аналогичной недели прошлого года. При этом интересно, что для приобретения косметики и парфюмерии москвичи стали чаще пользоваться услугами интернет-магазинов: доля онлайн-продаж в этом сегменте выросла в сравнении с аналогичной неделей прошлого года на 10 процентных пунктов и составила за неделю 8–14 февраля 43,1 процента от среднесуточного оборота магазинов всех категорий. Ювелирные украшения москвичи по-прежнему предпочитают выбирать традиционным образом — доля продаж в офлайн-сегменте превышает 90 процентов.

За последнюю неделю выросли также продажи конфет и шоколада. Среднесуточный оборот специализированных кондитерских магазинов 8–14 февраля вырос на 25,2 процента к предыдущей неделе и составил 5,5 миллиона рублей. Ожидаемо наиболее успешным торговым днем стало 14 февраля: выручка кондитерских магазинов выросла до 7,1 миллиона рублей, прибавив 76 процентов к предыдущему воскресенью.

Спрос на услуги гостиниц 14 февраля вырос на 50 процентов в сравнении с прошлым воскресеньем, 7 февраля, и составил 205,8 миллиона рублей. Однако, учитывая все еще действующие эпидемиологические ограничения и снижение туристического потока, он остался ниже уровня прошлого года: минус 37 процентов к показателям Дня всех влюбленных в 2020 году.

Многие отпраздновали День всех влюбленных в ресторанах и барах: выручка этих организаций общественного питания выросла 14 февраля до 124,4 миллиона рублей, что на 28 процентов выше уровня прошлого воскресенья, 7 февраля. Для сравнения: среднесуточный оборот московских кафе, баров и ресторанов за период 1–12 февраля составил 86,6 миллиона рублей.