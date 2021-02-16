Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Собянин рассказал о выдержавшем пандемию московском туризме 

Lenta.ru и ещё 9 53 минуты назад
Собянин рассказал о выдержавшем пандемию московском туризме
Фото: РИА Новости
Московская туристическая отрасль перенесла испытания коронавирусом и выдержала, с началом года началось восстановление индустрии. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

«Туристическая индустрия начинает оживать, и я уверен, что 2021-й год принесет ей удачу», — написал градоначальник.

По его словам, в ходе новогодних выходных Москву посетили 1,9 миллиона путешественников, и это «внушает некоторый оптимизм». Средняя загрузка городских отелей увеличилась на 25-30 процентов, находящиеся в центре недорогие гостиницы с рейтингом три и четыре звезды были заполнены на 50-60 процентов.
Собянин отметил, что в течение 2020 года власти помогали туристическим организациям пережить пандемию. Весной-осенью в 42 крупных отелях расселили в общей сложности девять тысяч медработников, работавших с зараженными коронавирусом. 46 гостиниц получили субсидии на проведение дезинфекции.
В прошлом году был открыт культурный и туристи­ческий атлас #Москвастобой с лекциями и виртуальными экскурсиями по столице, а также запущен туристи­ческий сервис RUSSPASS, который позволяет выбрать маршрут и отель, купить билеты. Для детей заработал проект образовательного туризма «Город откры­тий». «Все эти проекты оказались востребованными и подтолкнули многих людей принять решение и приехать в Москву», — подчеркнул мэр.
После отмены пропускного режима в город начали понемногу приезжать туристы. В общей сложности за 2020 год в Москве побывали 12,8 миллиона гостей из разных регионов страны. Это больше, чем объем внутреннего турпотока в Берлине за тот же период (11,1 миллиона поездок), Стамбула (7,4 миллиона) и Сеула (семь миллионов). Общий доход столичного бюджета от туризма составил 77,7 миллиарда рублей.
Видео дня. Блогер заявила, что отношения Богомолова и Собчак на грани разрыва
Последние новости
Суд отказался смягчить приговор историку Юрию Дмитриеву Суд отказался смягчить приговор историку Юрию Дмитриеву Михаила Боярского госпитализировали Михаила Боярского госпитализировали Бойцов ЧВК Вагнера убили в ЦАР Бойцов ЧВК Вагнера убили в ЦАР
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Схватка мурены и осьминога попала на видео
В мире
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
00:41
Опубликовано видео с провалившимся под лед конькобежцем
В мире Происшествия
Силовики с дубинками поиграли в уличные беспорядки со школьниками
00:41
Силовики с дубинками поиграли в уличные беспорядки со школьниками
Общество
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
00:56
Строители с башенным краном затащили корову на крышу дома
Происшествия В мире
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
00:29
Дворники спасли мужчину из-под колес машины и попали на видео
Происшествия
Чеченцы с кабардинцами устроили массовую драку в Нальчике
01:23
Чеченцы с кабардинцами устроили массовую драку в Нальчике
Происшествия
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
00:15
Девушка выжила после падения из окна 16-го этажа в Москве
Происшествия
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
00:38
Водитель сбил женщину с коляской за замечание о парковке
Происшествия
Противников карантина разогнали вертолетом
02:33
Противников карантина разогнали вертолетом
В мире Европа
«Благотворители» в Крыму и Татарстане собирали деньги на ИГИЛ*
01:30
«Благотворители» в Крыму и Татарстане собирали деньги на ИГИЛ*
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение