Открылся набор в корпус наблюдателей за выборами

"Сегодня мы объявляем, что открыт сбор наблюдателей. Можно зайти на сайт Общественной палаты opmoscow.ru, и там найти анкету. Приглашаем всех москвичей принять участие в последующих выборах в качестве наблюдателя, и уже сейчас процедура регистрации доступна на нашем сайте", — сказал Ковалев во вторник в ходе заседания комиссии Общественной палаты столицы.