В столице откроют проект для блогеров и создателей стартапов

В Москве 16 февраля начнется сбор заявок на участие в пилотном проекте "Медиа Хаб". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. На экспериментальной площадке "Старт Хаб", которая находится на территории бывшей фабрики "Красный Октябрь", объединятся соискатели стартапов, журналисты и блогеры.
"В рамках проекта будут проводиться мероприятия по трансформации медиа, созданию контента и совместных проектов. У блогеров, журналистов и предпринимателей появится возможность обмена опытом с лидерами рынка", — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы реализовали тысячи интересных предложений в рамках краудсорсинг-проектов. По словам мэра, за 7 лет столичным властям удалось провести 30 проектов по развитию Москвы. В частности, для удобства жителей организовали удобную навигацию в поликлиниках, установили электронные табло на каждой станции МЦД.