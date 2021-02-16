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Москва

В столице запустят пилотный проект «Медиа Хаб» для создателей стартапов и блогеров 

Москва24 и ещё 5 1 час назад
В столице откроют проект для блогеров и создателей стартапов
Фото: ТАСС
В Москве 16 февраля начнется сбор заявок на участие в пилотном проекте "Медиа Хаб". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. На экспериментальной площадке "Старт Хаб", которая находится на территории бывшей фабрики "Красный Октябрь", объединятся соискатели стартапов, журналисты и блогеры.

"В рамках проекта будут проводиться мероприятия по трансформации медиа, созданию контента и совместных проектов. У блогеров, журналистов и предпринимателей появится возможность обмена опытом с лидерами рынка", — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы реализовали тысячи интересных предложений в рамках краудсорсинг-проектов. По словам мэра, за 7 лет столичным властям удалось провести 30 проектов по развитию Москвы. В частности, для удобства жителей организовали удобную навигацию в поликлиниках, установили электронные табло на каждой станции МЦД.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Алексей Фурсин , Красный Октябрь , Правительство Москвы
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