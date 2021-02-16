В столице откроют проект для блогеров и создателей стартапов

"В рамках проекта будут проводиться мероприятия по трансформации медиа, созданию контента и совместных проектов. У блогеров, журналистов и предпринимателей появится возможность обмена опытом с лидерами рынка", — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.