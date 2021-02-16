Москвичи пережили самую морозную ночь февраля

Ночь с 15 на 16 февраля стала самой холодной в Москве с начала февраля. Об этом «Интерфаксу» сообщили в метеобюро столицы.

Температура воздуха на главной городской метеостанции в районе ВДНХ, по предварительным данным, опускалась до минус 22 градусов. Таким образом жители Москвы пережили самую морозную ночь месяца.

Предыдущий минимум был зафиксирован 8 февраля, когда столбики термометров показали минус 19,3 градуса. При этом рекорд самой низкой температуры за зиму 2020-2021 годов остается за январем. На 18 день нового года температура воздуха на ВДНХ опустилась до минус 23,6 градусов.