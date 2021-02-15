Театры заявили об аншлагах после смягчения ограничений

«Мы очень рады увеличению потока зрителей с 25% до 50%. Более того, мы с нетерпением ждем рассадку в 100%, потому что после карантина, изоляции, пандемии люди с удовольствием стали ходить в театр. Все залы заполнились сразу после послабления ограничений до 50%. Однако на некоторые постановки зритель все равно не может попасть: например, на «Лавр» и «Лес» билеты раскупаются моментально и задолго до спектаклей», — сообщили в пресс-службе МХАТ имени Горького.