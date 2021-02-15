Театры заявили об аншлагах после смягчения ограничений

«Мы очень рады увеличению потока зрителей с 25% до 50%. Более того, мы с нетерпением ждем рассадку в 100%, потому что после карантина, изоляции, пандемии люди с удовольствием стали ходить в театр. Все залы заполнились сразу после послабления ограничений до 50%. Однако на некоторые постановки зритель все равно не может попасть: например, на «Лавр» и «Лес» билеты раскупаются моментально и задолго до спектаклей», — сообщили в пресс-службе МХАТ имени Горького.
«Мы теперь заполняем 50% зала, на каждом спектакле — аншлаги. Видимо, зрители соскучились по театру и сегодня с удовольствием приходят к нам вновь», — сказали в пресс-службе.
«Сезон в целом проходит в штатном режиме. Спектакли мы играем даже в большем количестве, чем годом ранее. Идет работа над премьерой — 18 февраля мы выпускаем новый спектакль «Близкие друзья» по повести Евгения Водолазкина. На мой взгляд, поток зрителей увеличился, но это все еще довольно хрупкая, едва наметившаяся тенденция», — сказал Казаченко.
«Да, люди приходят в театр, все билеты, которые мы имеем право продавать, раскупаются. Зрители принимают спектакли сейчас особенно тепло. Между сценой и залом как бы протянулись «нити понимания и добра». Это отчасти компенсирует актерам нехватку энергетики, которая бывает при аншлагах», — сообщили в пресс-службе.