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Московские театры заявили об аншлагах после смягчения ограничений по заполняемости залов 

Агентство «Москва» и ещё 1 2 часа назад
Театры заявили об аншлагах после смягчения ограничений
Фото: Мариинский театр
МХАТ имени Горького, Московский драматический театр «Модерн», Российский государственный театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина и Московский государственный театр «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского рассказали Агентству городских новостей «Москва» об аншлагах после смягчения ограничений по заполняемости залов.
22 января театрам, кинотеатрам и концертным залам Москвы разрешили увеличить количество зрителей в залах с 25% до 50% от общей вместимости.

«Мы очень рады увеличению потока зрителей с 25% до 50%. Более того, мы с нетерпением ждем рассадку в 100%, потому что после карантина, изоляции, пандемии люди с удовольствием стали ходить в театр. Все залы заполнились сразу после послабления ограничений до 50%. Однако на некоторые постановки зритель все равно не может попасть: например, на «Лавр» и «Лес» билеты раскупаются моментально и задолго до спектаклей», — сообщили в пресс-службе МХАТ имени Горького.

В театре «Модерн» также рассказали об аншлагах.

«Мы теперь заполняем 50% зала, на каждом спектакле — аншлаги. Видимо, зрители соскучились по театру и сегодня с удовольствием приходят к нам вновь», — сказали в пресс-службе.

Директор театра «Сатирикон» Владимир Казаченко обратил внимание, что поток зрителей увеличился, однако пока эта тенденция неустойчива.

«Сезон в целом проходит в штатном режиме. Спектакли мы играем даже в большем количестве, чем годом ранее. Идет работа над премьерой — 18 февраля мы выпускаем новый спектакль «Близкие друзья» по повести Евгения Водолазкина. На мой взгляд, поток зрителей увеличился, но это все еще довольно хрупкая, едва наметившаяся тенденция», — сказал Казаченко.

В пресс-службе театра «У Никитских ворот» добавили, что все продающиеся билеты раскупаются.

«Да, люди приходят в театр, все билеты, которые мы имеем право продавать, раскупаются. Зрители принимают спектакли сейчас особенно тепло. Между сценой и залом как бы протянулись «нити понимания и добра». Это отчасти компенсирует актерам нехватку энергетики, которая бывает при аншлагах», — сообщили в пресс-службе.

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Комментарии 1
Новости Москвы , Владимир Казаченко , Евгений Водолазкин , Аркадий Райкин , АГН "Москва"
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