Власти показали облик будущего вокзала Восточный

Стало известно, как будет выглядеть новый вокзал Восточный, который заработает в 2021 году, фото опубликовано в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

На фото изображены вестибюли будущего хаба. Отделка выполнена в серых тонах. Также размещены фотографии как уже построенных перронов, так и тех, которые еще строят.

Вокзал Восточный станет частью транспортного хаба «Черкизово» , который объединит МЦК, метро, наземный транспорт и поезда дальнего следования. Вокзал, который строит РЖД , будет отвечать стандартам Московского транспорта. На Восточный переведут 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала. Он разгрузит железнодорожный участок Каланчевская — Курская.

После открытия нового вокзала пассажиропоток ТПУ «Черкизово» вырастет на треть до 74 тысяч пассажиров в сутки. Из них 24,5 тысячи человек составят пассажиры поездов дальнего следования. В перспективе ТПУ «Черкизово» может войти в топ-10 крупнейших ТПУ Москвы с ежедневным пассажиропотоком в 133 тысячи человек.