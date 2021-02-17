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Москва

Власти показали, как будет выглядеть столичный вокзал Восточный 

РИАМО и ещё 1 16 минут назад
Власти показали облик будущего вокзала Восточный
Фото: Telegram-канал "Дептранс Москвы"
Стало известно, как будет выглядеть новый вокзал Восточный, который заработает в 2021 году, фото опубликовано в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
На фото изображены вестибюли будущего хаба. Отделка выполнена в серых тонах. Также размещены фотографии как уже построенных перронов, так и тех, которые еще строят.
Вокзал Восточный станет частью транспортного хаба «Черкизово», который объединит МЦК, метро, наземный транспорт и поезда дальнего следования. Вокзал, который строит РЖД, будет отвечать стандартам Московского транспорта. На Восточный переведут 27 пар поездов дальнего следования с Курского вокзала. Он разгрузит железнодорожный участок Каланчевская — Курская.
После открытия нового вокзала пассажиропоток ТПУ «Черкизово» вырастет на треть до 74 тысяч пассажиров в сутки. Из них 24,5 тысячи человек составят пассажиры поездов дальнего следования. В перспективе ТПУ «Черкизово» может войти в топ-10 крупнейших ТПУ Москвы с ежедневным пассажиропотоком в 133 тысячи человек.
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Новости Москвы , Строительство , Курский вокзал , Черкизово , РЖД
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