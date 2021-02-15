Снег с городских улиц полностью уберут за 4 дня

«Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада, службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме. Наша задача — в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.