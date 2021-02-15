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Снег с улиц Москвы полностью уберут за 4 дня 

РИАМО и ещё 1 48 минут назад
Снег с городских улиц полностью уберут за 4 дня
Фото: © РИАМО, Александр Манзюк
Полностью снег с улиц столицы планируют убрать в течение ближайших четырех дней, с начала снегопада в столице переместили около 10 миллионов кубометров снега, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы. За 2 дня в Москве выпало 35 сантиметров снега, местами его выпало еще больше.

«Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада, службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме. Наша задача — в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега», — сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Снег убирают 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства. 80 тысяч из них — рабочие ручной уборки. К работам привлекли 15 тысяч единиц техники.
Круглосуточно с максимальной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.
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Новости Москвы , Петр Бирюков
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