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Москва вошла в мировой топ привлекательных для инвесторов городов 

Артём Кульша 1 час назад
Москва вошла в мировой топ привлекательных для инвесторов городов
Фото: РИА Новости
Москва вернулась в рейтинг наиболее привлекательных для инвесторов городов мира. Об этом сообщает «Прайм».
Столица России заняла 22-е место в рейтинге городов будущего fDi Intelligence. Всего в рейтинг включаются 25 городов мира, которые наиболее перспективны для притока инвестиций, экономического развития и расширения бизнес-среды. В последний раз Москва входила в этот список в 2014 году. Тогда она его замыкала. По итогам 2020-го столица опередила Сан-Франциско, Вильнюс и Монреаль.

«За последние несколько лет была проделана масштабная работа по преобразованию Москвы в город, комфортный для ведения бизнеса», — сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он рассказал, что за это время в городе появилась современная инфраструктура, были внедрены разнообразные механизмы поддержки инвесторов, взаимодействие властей с бизнесом стало прямым и оперативным.
Заммэра отметил, что в настоящее время 17% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около 50% прямых иностранных инвестиций в стране приходится на долю столицы.
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Новости Москвы , Владимир Ефимов
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