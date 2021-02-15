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Москвичи пожертвовали более 2 миллионов рублей через сервис на mos.ru 

Москва24 и ещё 13 2 часа назад
Москвичи пожертвовали более 2 миллионов рублей через сервис на mos.ru
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 2 миллионов рублей пожертвовали жители Москвы через благотворительный сервис на портале mos.ru, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С момента начала работы благотворительного сервиса на mos.ru москвичи перечислили уже более 2 миллионов рублей на развитие программ фондов, зарегистрированных в проекте", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что жители столицы жертвуют деньги по 30 программам, среди которых помощь тяжелобольным детям, бездомным животным, гуманитарная помощь многодетным семьям, социальная реабилитация людей с инвалидностью и адресная помощь женщинам в трудной жизненной ситуации. Так, с помощью пожертвований была обеспечена реабилитация подопечного фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы".
Как отметила исполнительный директор фонда Ольга Рустамова, благотворительный сервис удобен для пользователей, а также весьма эффективен и обеспечивает взаимное доверие между гражданами и организациями, поскольку первые могут быть уверены в прозрачности их деятельности.
Также москвичи собрали деньги для фонда "Мелодия жизни", который купил на них речевой процессор для восьмилетнего Ильи. Теперь он снова сможет общаться с семьей, друзьями и ходить в школу.
Помимо прочего горожане оказали значительную поддержку фонду поддержки слепоглухих "Со-единение", благотворительному фонду "Дом с маяком", фонду помощи бездомным животным "Ника" и другим некоммерческим организациям. "Все собранные средства используются только в рамках той программы, которую выбрали сами пользователи. Горожане, сделавшие перевод, каждый квартал будут получать отчеты о реализации благотворительных программ.
Также отчеты публикуются в личном кабинете организаций на сайте "Душевная Москва", — сообщили в мэрии. Благотворительный сервис на сайте mos.ru был запущен в октябре 2020 года. Делать пожертвования могут зарегистрированные на mos.ru физические лица. Для этого нужно войти в раздел "Мои платежи", после чего следует выбрать строку с наименованием платежа "Благотворительность". Затем следует выбрать организацию и указать сумму пожертвования. Перевод можно сделать только с помощью банковской карты.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Mos.ru
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