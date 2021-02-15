Дом по программе реновации построят на Волгоградском проспекте

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Дом с подземной автостоянкой построят на Волгоградском проспекте по программе реновации, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

"Специалисты Мосгосэкспертизы согласовали проект строительства дома по реновации с подземной автостоянкой в районе Кузьминки", — говорится в сообщении.

Всего в доме будет 150 квартир, из которых 30 — однокомнатные, 30 — трехкомнатные, еще 90 — двухкомнатные. На первом этаже будут находиться общественные помещения.

Стены первого этажа и переходных балконов выполнят с использованием керамического фасадного облицовочного кирпича. Стены других этажей облицуют пиленым фасадным кирпичом. В квартирах уложат полы из ламината на звукоизоляционной подложке.

На придомовой территории планируется разместить плоскостные парковки, пешеходные зоны, площадки для отдыха, разбить газоны и установить наружное освещение.