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Москва

Музей Победы откроет 23 февраля выставку «Моторы войны» 

ТАСС 59 минут назад
Музей Победы откроет 23 февраля выставку «Моторы войны»
Фото: РИА Новости
Музей Победы представит в День защитника Отечества 23 февраля обновленную выставку "Моторы войны". Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты и кадеты смогут посетить ее бесплатно в этот день, сообщает пресс-служба музея.

"23 февраля Музей Победы откроет выставку "Моторы войны". В честь Дня защитника Отечества вход на нее для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также курсантов военных учебных заведений и кадетов в течение всего дня будет бесплатным. Для этого нужно предъявить соответствующее удостоверение в кассе Музея Победы", — говорится в сообщении.

Также пройдет бесплатная экскурсия по экспозиции. Гиды расскажут о советских машинах, а также о технике союзников и трофейных автомобилях. Посетители увидят среди прочего ГАЗ-64, который прозвали "козленком", тягач Т-20 "Комсомолец", бронетранспортер М3 "Скаут" и другие раритеты.
Обновленная экспозиция откроется после почти годового перерыва. В музее поясняют, что за прошедшие месяцы здесь был проведен ремонт музейного пространства и редизайн самой выставки. Значительная часть раритетных автомобилей была отреставрирована — в первую очередь те, которые сохранились в единичных экземплярах.

"К тому же появились QR-коды, используя которые, гости смогут познакомиться с историей создания и применения каждого экспоната, а мультимедийные системы "оживят" уникальную технику благодаря кадрам архивной кинохроники", — поясняют в пресс-службе.

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