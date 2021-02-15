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Первый дом по реновации в столичном районе Митино поставили на кадастровый учет 

Вечерняя Москва 1 час назад
Первый дом по реновации в Митино поставили на кадастровый учет
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
Первый дом по программе реновации жилья в столичном районе Митино оформили поставлен на кадастровый учет. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.
В рамках программы реновации новостройка появилась по адресу улица Парковая, дом 33. Общая площадь здания составляет 30,5 тысячи квадратных метров.
Как отметил глава ведомства Игорь Майданов, в дом планируют переселить более 250 семей.

— По информации правительства Москвы, всего на территории округа утверждено 27 «стартовых» площадок в пяти районах, из которых две — в Митине и обе на Парковой улице, — прокомментировал он.

На данный момент на Северо-Западный административный округ занимает восьмое место по числу поставленных на кадастровый учет объектов по программе реновации — три дома общей площадью около 100 тысяч квадратных метров в двух районах Москвы.
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Новости Москвы , Игорь Майданов
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