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Москва

Историческое здание отремонтируют на Остоженке 

Москва24 и ещё 3 4 часа назад
Историческое здание отремонтируют на Остоженке
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве отремонтируют дом Варваринского акционерного общества домовладельцев, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Пятиэтажный дом находится по адресу улица Остоженка, дом 7, строение 1. В рамках реставрации специалисты модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также будут приведены в порядок ограждения лестниц, деревянные поручни, архитектурные элементы и окна.

"Проектные решения в рамках проведения капитального ремонта предусматривают ремонт чердачных и подвальных помещений, а также цоколя и стен фасада. Запланированы расчистка фасада от старой краски, обработка в местах замоканий биоцидным препаратом, гидрофобизация, ремонт штукатурного слоя и окраска по подготовленной поверхности", — отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Помимо этого, специалисты установят входные двери с запирающим устройством, номерные таблички на входах в подъезды и кронштейны для фасадного флагштока. В построенном по проекту архитектора Александра Иванова доме на Остоженке жили многие ученые, деятели культуры и искусства, в том числе инженер Владимир Шухов, ученый и основоположник отечественной экспериментальной биологии Николай Кольцов и другие.
Ранее сообщалось, что в 2021 году за счет городских субсидий отреставрируют девять жилых многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия. Заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков рассказал, что специалистам предстоит отреставрировать сложные архитектурные элементы, включая лепной декор, штукатурку, тянутые карнизы, барельефы, художественные ограждения балконов и парапетов.
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Комментарии
Новости Москвы , Анна Яковлева , Александр Иванов , Петр Бирюков , Владимир Шухов , Правительство Москвы
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