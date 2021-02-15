Историческое здание отремонтируют на Остоженке 

"Проектные решения в рамках проведения капитального ремонта предусматривают ремонт чердачных и подвальных помещений, а также цоколя и стен фасада. Запланированы расчистка фасада от старой краски, обработка в местах замоканий биоцидным препаратом, гидрофобизация, ремонт штукатурного слоя и окраска по подготовленной поверхности", — отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.