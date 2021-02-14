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Москва

Москвичи назвали самые романтичные места столичного метро 

Мослента и ещё 1 1 час назад
Москвичи назвали самые романтичные места метро
Фото: Агентство «Москва»
Москвичи в ходе опроса назвали самые романтичные места столичного метро. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
Лидером опроса стала станция «Маяковская» Замоскворецкой линии, горожане определили ее как самую подходящую «для первой любви» и для поцелуев. Кроме того, по мнению москвичей, именно на этой станции самая романтичная обстановка.
Наиболее подходящей станцией для необычного свидания жители Москвы назвали «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена.
Ранее сообщалось, что станцию метро «Люблино» Люблинско-Дмитровской линии Москвы переименовали в честь Дня всех влюбленных. Наклейки на дверях в вестибюле изменили на «Влюблино». Кроме того, приложение «Метро Москвы» показывает пассажирам, как можно быстрее добраться до этой станции.
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