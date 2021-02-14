Москвичи назвали самые романтичные места метро

Москвичи в ходе опроса назвали самые романтичные места столичного метро. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram -канале.

Лидером опроса стала станция «Маяковская» Замоскворецкой линии, горожане определили ее как самую подходящую «для первой любви» и для поцелуев. Кроме того, по мнению москвичей, именно на этой станции самая романтичная обстановка.

Наиболее подходящей станцией для необычного свидания жители Москвы назвали «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена.