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Москва

Дептранс Москвы рассказал о ситуации на дорогах 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Дептранс заявил о стабилизации ситуации на дорогах
Фото: РИА Новости
Ситуация на дорогах Москвы после сильного снегопада стабилизировалась, общественный транспорт работает штатно, более 50 тысяч кубометров снега уже успели убрать на подходах к станциям метро и МЦК, сообщает дептранс в Telegram.
Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области — до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, отметили в центре погоды "Фобос". Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме. На устранение последствий непогоды потребуется порядка пяти дней, заявляли власти Москвы и Подмосковья.

"Сейчас на дорогах Москвы — три балла (по загруженности дорог из 10 — ред.), ситуация стабилизировалась. Городской транспорт работал и работает штатно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в метро больше 3 тысяч человек расчищают подходы к станциям метро и МЦК, пути в депо. "Они успели убрать уже больше 50 тысяч кубометров снега — это как 20 олимпийских бассейнов 50х25 метров", — добавили в дептрансе.
По сообщению департамента, выпущено дополнительных 180 единиц общественного транспорта, чтобы обеспечить его работу без серьезных затруднений.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Московская область
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