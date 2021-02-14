Дептранс Москвы назвал участки дорог с самой сложной ситуацией 

"Из-за снегопада, прошедшего накануне, сохраняются локальные затруднения: на 47-м километре МКАД в районе Киевского шоссе; на 32-м километре МКАД у съезда на Варшавское шоссе; на Симферопольском шоссе сильно осложнено движение из-за фур", — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.