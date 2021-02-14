Водителей предупредили о перекрытии съезда с Липецкой улицы на МКАД 

Движение автотранспорта на съезде с Липецкой улицы на Московскую кольцевую автодорогу перекрыто. Об этом в ночь на воскресенье, 14 февраля, сообщает столичный департамент транспорта.

Съезд с улицы Липецкая на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе полностью перекрыт грузовиками, уточняется в официальном Telegram -канале дептранса.