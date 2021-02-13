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Москва

Погода в Москве: Суббота стала вторым в списке самых снежных дней в Москве за 142 года 

Вечерняя Москва и ещё 3 22 минуты назад
Суббота, 13 февраля, стала вторым днем в ранге наиболее снежных за весь 142-летний период метеонаблюдений в Москве. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам специалиста, высота сугробов в столице достигла почти 60 сантиметров. До установления нового рекорда высоты снежного покрова не хватило 2–3 сантиметров.
Рекордный снегопад в Москве завершится к полуночи
Кроме того, установлено, что в этот день выпало 3,5 миллиметра осадков. Вильфанд отметил, что утром 13 февраля высота снежного покрова составляла 56 сантиметров, передает ТАСС.
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Новости Москвы , Видео , Погода , ИТАР-ТАСС
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