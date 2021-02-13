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Суббота, 13 февраля, стала вторым днем в ранге наиболее снежных за весь 142-летний период метеонаблюдений в Москве . Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, высота сугробов в столице достигла почти 60 сантиметров. До установления нового рекорда высоты снежного покрова не хватило 2–3 сантиметров.