Первый «лазерный» пешеходный переход появился в столице

Первый «лазерный» пешеходный переход, оснащенный системой интерактивного информирования водителей, заработал на Печорской улице на северо-востоке Москвы , сообщили РИАМО в управе Бабушкинского района столицы.

«Система, установленная на Печорской улице, использует лазер, который фиксирует приближение и выход пешехода на проезжую часть и немедленно при помощи проектора выводит на асфальт яркое информационное требование об остановке для водителя», — отметили в управе.

При этом, когда на зебре и около нее никого нет, на проезжую часть проецируется знак «Пешеходный переход», который просто информирует водителя о наличии такого перехода.

Инновационная система способна существенно сократить число наездов на пешеходов на нерегулируемых переходах.

Существенный плюс данной технологии состоит в том, что информация для водителя проецируется непосредственно на дорогу в виде яркого пятна, что практически полностью исключает ситуацию, когда автомобилист по невнимательности не замечает переход. Пешеходный переход на Печорской улице расположен в непосредственной близости от гимназии №1558, а число подростков, ежедневно пользующихся им, превышает 300 человек. Именно это обстоятельство стало решающим при выборе данного пешеходного перехода для запуска пилотного проекта.

Глава управы Бабушкинского района Москвы Сергей Аганеев отметил, что власти постоянно ищут эффективные меры для повышения безопасности пешеходов на дорогах, особенно детей.