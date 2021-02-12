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Погода в Москве: Снегопад в Москве побил рекорд 1973 года 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Снегопад в Москве побил рекорд 1973 года
Фото: РИА Новости
Снегопад в Москве побил суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Так, в 12 февраля 1973 года в Москве выпало 7 мм осадков, а в эту пятницу данный показатель составил 9 мм, указано в сообщении.
По последнем прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада придется на период с полуночи до 15.00 мск субботы, 13 февраля. При этом в столице местами сохранятся метели, гололедица, снежные заносы и ветер с порывами до 17 м/с. Окончательно осадки прекратятся только вечером в воскресенье, 14 февраля.
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Новости Москвы , Погода , Интерфакс
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