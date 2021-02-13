В субботу утром пробки в Москве достигли 9 баллов

Пробки на дорогах Москвы в субботу к шести часам утра достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

Ситуация на дорогах, оценивавшаяся глубокой ночью в восемь-девять баллов, ухудшилась, несмотря на то, что, судя по графической информации сервиса, участков с серьезными затруднениями в движении транспорта стало меньше по сравнению с ночными часами.

Ситуация стала менее напряженной в центре города, но на МКАД ряд участков окрашен в ярко-красный цвет. Наиболее проблемные места — около развязок с Волгоградским проспектом и Можайским шоссе (внешняя сторона), внутренняя и внешняя стороны трассы между Варшавским шоссе и Ленинградским проспектом, около Химок (внешняя сторона) и Дмитровского района столицы (внутренняя сторона). От Третьего транспортного кольца в сторону области стоит пробка в пару километров на Варшавском шоссе.

Из-за снегопадов в Москве дорожная ситуация была тяжелой с самого утра пятницы. В 9.00 уже были семибалльные пробки, около 14 часов они достигли восьми баллов. Около 15.30 пробки в столице достигли девяти баллов, и, наконец, около 17.00 нагрузка на дорогах достигла своего максимального значения в десять баллов. Около 22.00 "Яндекс. Пробки" все еще показывали девять баллов. Ночью в субботу ситуация на дорогах несколько улучшилась: в 2.00 пробки оценивались в семь баллов, но час спустя этот показатель вырос до восьми баллов.