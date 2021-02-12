Еще 20 новых круглогодичных ярмарок откроют в Москве

В 2021 году Москве будет открыто еще 20 новых круглогодичных ярмарок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра новой круглогодичной ярмарки в Братеево, которая расположена у выхода со станции метро «Алма-Атинская».

«Мы продолжаем создавать новые районные ярмарки. Вы помните достаточно примитивные ярмарки, какие были несколько лет тому назад. Мы искали формы, как из них сделать современные торговые объекты, которые были бы наполнены хорошими качественными товарами и работали бы круглосуточно рядом, в шаговой доступности. Начинали с одной, двух. Сейчас в городе уже таких вот рынков построено 40, еще 20 будет построено в этом году. Практически половина районов Москвы будут иметь такие прекрасные площадки», — сказал Собянин.

Он добавил, что рядом с многими из таких ярмарок сделаны площадки для проведения мероприятий, городских фестивалей.

«Рядом с ними располагаются и спортивные объекты. В целом, кластер сделан так, чтобы был благоустроенный и комфортный для тех, кто гуляет рядом. Приходит, покупает товары или отдыхает», — добавил Собянин.

Присутствующий при осмотре ярмарки префект ЮАО Алексей Челышев рассказал мэру, как в Братеево реализуется программа «Мой район». Он доложил, что была построена новая транспортная развязка на пересечении МКАД с Бесединским шоссе, надземный пешеходный переход через МКАД, пешеходный мост через реку Городню, было выполнено благоустройство Братеевских прудов-регуляторов, парка «Братеевская пойма», приведен в порядок Братеевский каскадный парк.

«В I полугодии закончится ремонт детской поликлиники, 15 марта выходим на капитальный ремонт поликлиники взрослой. Все по программе. Также мы должны в I полугодии завершить ремонт нового помещения для ЦСО, где будут проходить занятия «Московского долголетия». И мы должны в I полугодии открыть центр для занятий детей «Мир молодых», — пояснил префект.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, некапитальный ярмарочный павильон в Братеево сделан в купеческом стиле. Торговые площади рассчитаны на 30 мест, в том числе: 11 мест — для торговли овощами и фруктами, 10 — мясомолочной продукцией, три — рыбой и морепродуктами, шесть — кондитерскими изделиями, бакалеей и сухофруктами. Павильон собран из быстровозводимых конструкций, оснащен системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также холодильным оборудованием для хранения продовольственной продукции. При необходимости его можно будет быстро разобрать и использовать площадку для других городских проектов.

Здесь представлена продукция производителей из Москвы, Московской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Чувашской Республики, а также Армении. Отмечается, что новую ярмарку ежедневно посещают 600-650 человек.

Ярмарка работает с 9:00 до 20:00 шесть дней в неделю, санитарный день — понедельник. Рядом с торговым павильоном работает каток с искусственным льдом. В летнее время он станет роллердромом.

Создание новой ярмарки вошло в программы «Мой район». Реализация программы началась в 2018 году. В рамках программы в Братеево был проведен текущий ремонт дома культуры «Братеево» и библиотеки №150. Новое помещение получил Центру социального обслуживания «Орехово». Планируемый срок открытия нового помещения — апрель 2021 года.

В планах на этот год в Братеево по программе «Мой район» планируется завершить благоустройство и замену асфальтобетонное покрытие 24 дворов, привести в порядок территории двух школ — №867 и 998, расчистить русло реки Городни. Текущий ремонт будет выполнен в ФОКе «Братеево» и в зданиях детской школы искусств №10 на ул. Братеевская.