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Москва

Третьяковская галерея продлила часы работы по воскресеньям 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Третьяковская галерея продлила часы работы по воскресеньям
Фото: ТАСС
Государственная Третьяковская галерея продлила часы работы по воскресеньям на три часа — до 21:00. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе галереи в пятницу.

"Теперь по воскресеньям Третьяковская галерея открыта до 21:00", — сказали в пресс-службе и добавили, что ранее музей работал в эти дни до 18:00.

Время работы выставок и постоянной экспозиции в Главном здании в Лаврушинском переулке продлено до 21:00 с 14 февраля по 28 марта, в Новой Третьяковке — с 14 февраля по 23 мая. Выставки в Западном крыле Новой Третьяковки будут открыты по воскресеньям дольше в период с 14 февраля по 9 мая. Также до 21:00 музей работает по четвергам, пятницам и субботам. По вторникам и средам — до 18:00.
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