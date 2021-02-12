Государственная Третьяковская галерея продлила часы работы по воскресеньям на три часа — до 21:00. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе галереи в пятницу.

"Теперь по воскресеньям Третьяковская галерея открыта до 21:00", — сказали в пресс-службе и добавили, что ранее музей работал в эти дни до 18:00.

Время работы выставок и постоянной экспозиции в Главном здании в Лаврушинском переулке продлено до 21:00 с 14 февраля по 28 марта, в Новой Третьяковке — с 14 февраля по 23 мая. Выставки в Западном крыле Новой Третьяковки будут открыты по воскресеньям дольше в период с 14 февраля по 9 мая. Также до 21:00 музей работает по четвергам, пятницам и субботам. По вторникам и средам — до 18:00.