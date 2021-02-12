Москвичей предупредили о сретенских морозах

"Существенные перемены в погоде произойдут на следующей неделе — погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков. Погоду будет определять антициклон. Ветер начнет стихать, а мороз будет усиливаться. Мы ждем, что в ночь на 15 число в Москве будет порядка 18-20 градусов мороза, по области — до 23 градусов мороза, и дневная температура минус 14 — минус 16. Я думаю, что в этот день будет солнце", — рассказала Позднякова.
"В ночные часы это будет порядка 22-27 градусов мороза, в Москве где-то 24 градуса, дневная температура будет порядка 18-19 градусов. То есть температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы градусов на 14. Не исключено, что это будет самая крупная отрицательная аномалия температуры воздуха за весь зимний сезон. Может, и температура воздуха будет экстремально низкой, потому что до этого она была на станции ВДНХ не ниже минус 24 градусов", — отметила Позднякова.