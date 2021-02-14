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Погода в Москве: рекордный объем снега за сутки выпал в столице 

Газета.Ru и ещё 21 52 минуты назад
В Москве выпал рекордный объем снега за сутки
Фото: РИА Новости
За прошедшие сутки в столице выпало около 18 мм осадков, что составляет половину месячной нормы и является рекордом для 13 февраля. Об этом сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его данным на 21.00 субботы, 13 февраля, в городе выпало 18 мм снега, что выше прежнего суточного рекорда по количеству выпавших осадков, принадлежащего 13 февраля 2019 года. Притом суммарно за несколько суток в Москве выпало 31,3 мм снега, а это около 87% от нормы февраля, добавил синоптик.
Он подчеркнул, что затянувшийся в Москве снегопад входит в топ-3 самых сильных февральских снегопадов за последние полвека. В Москве в воскресенье ожидается до -14°С и метель. С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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Новости Москвы , Погода , Московская область
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