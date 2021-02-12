В Московском зоопарке нашли десятки артефактов 

Археологи отреставрировали более 150 датированных концом XVIII — серединой XX века артефактов, обнаруженных на старой территории Московского зоопарка в 2020 году. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Среди находок — различные предметы быта, медные и серебряные монеты, гвозди, пуговицы, стеклянные бутылки и флаконы, а также фрагменты изразцов.

Глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что коллекция из 152 артефактов готова к передаче в музейный фонд. «Среди находок можно отметить керамические изделия XVIII века, например курительную трубку из красной глины, серебряную чайную ложку и фрагменты фарфоровой посуды», — добавил он, подчеркнув, что археологические наблюдения на территории зоопарка продолжатся и в этом году.

Обретенная коллекция также включает самоварный ключ из цветного металла конца XIX — начала ХХ века, позволяющий регулировать напор воды в кране. К этому же промежутку принадлежат найденные керамические помадные баночки, в которых раньше хранили косметику. Отмечается, что на некоторых предметах сохранились клейма популярных торговых фирм и производителей того времени.

На реставрацию объектов у специалистов ушел не один месяц. Артефакты очистили от коррозии и загрязнений с помощью растворов, теперь их планируют передать в столичные музеи.

Столичный зоопарк располагается на месте бывших Пресненских прудов. В XVIII — начале XX века на этой территории находилась малоэтажная городская застройка с купеческими особняками, усадьбами и доходными домами.