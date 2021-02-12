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Москвичей предупредили о транспортом коллапсе из-за снегопада 

Павел Тиунов 17 минут назад
Москвичей предупредили о транспортом коллапсе из-за снегопада
Фото: РИА Новости
В Москве высока вероятность возникновения транспортного коллапса из-за сильнейшего снегопада, заявил РИА Новости, кандидат географических наук Павел Константинов. По его словам, не исключено, что сегодня столица будет «парализована».
Ранее, как сообщал «Рамблер», синоптики пообещали жителям Москвы самый мощный снегопад за последние 40 лет. Причина возникновения природного катаклизма — противостояние арктического циклона и южного антициклона. Пару дней назад метеорологи подчеркнули, что к концу недели высота сугробов в столице достигнет отметки в 50 сантиметров.

«Чтобы парализовать город — и 30 сантиметров хватит», — отметил Константинов.

Эксперт подчеркнул, что избежать выпадения рекордного количества осадков практически невозможно. Чтобы снегопад обошел столицу стороной, по его словам, должно произойти «чудо»: циклон должен остановиться, чего практически никогда не происходит. Шансов на благополучный исход — менее 10%, добавил Константинов.

«Шансы на (транспортный) коллапс хорошие», — заявил эксперт.

При этом, по его словам, снегопад будет сопровождаться порывами ветра, соответственно снежный покров уплотнится, и появятся перемёты.
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Новости Москвы , Погода , Павел Константинов , РИА Новости
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