Москвичей предупредили о транспортом коллапсе из-за снегопада 

Москве высока вероятность возникновения транспортного коллапса из-за сильнейшего снегопада, заявил РИА Новости, кандидат географических наук Павел Константинов . По его словам, не исключено, что сегодня столица будет «парализована».

Ранее, как сообщал «Рамблер», синоптики пообещали жителям Москвы самый мощный снегопад за последние 40 лет. Причина возникновения природного катаклизма — противостояние арктического циклона и южного антициклона. Пару дней назад метеорологи подчеркнули, что к концу недели высота сугробов в столице достигнет отметки в 50 сантиметров.

«Чтобы парализовать город — и 30 сантиметров хватит», — отметил Константинов.

Эксперт подчеркнул, что избежать выпадения рекордного количества осадков практически невозможно. Чтобы снегопад обошел столицу стороной, по его словам, должно произойти «чудо»: циклон должен остановиться, чего практически никогда не происходит. Шансов на благополучный исход — менее 10%, добавил Константинов.

«Шансы на (транспортный) коллапс хорошие», — заявил эксперт.

При этом, по его словам, снегопад будет сопровождаться порывами ветра, соответственно снежный покров уплотнится, и появятся перемёты.