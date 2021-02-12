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Погода в Москве: Синоптик рассказала о морозной погоде в Москве 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
Морозы продержатся в столице еще неделю
Фото: РИА Новости
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что морозы в Москве будут держаться ещё в течение недели.
Тенденция на ослабление морозов появится только в следующую пятницу, 19 февраля, рассказала она в эфире НСН.

«В субботу у нас продолжается сильный снег, местами с метелью, гололедица, снежные заносы. Ветер северо-восточный 7—12 м/с с порывами до 18 м/с. В ночь на субботу в Москве –13…–17 °С, в дневные часы — –10…–12 °С. Погоду определяет южный циклон, который движется от Украины на северо-восток. В воскресенье циклон будет отходить дальше на северо-восток, и холодный воздух будет распространяться на территорию столичного региона. Ночная температура в Москве понизится до –17…–19 °С», — заявила Макарова.

В ночь на понедельник в Москве –20…–22 °С, а днём — –13 …–15 °С.
Ночью во вторник столбики термометров могут опуститься до –28 °С, отметила специалист.
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Новости Москвы , Погода , Марина Макарова , Московская область
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