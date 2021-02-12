Морозы продержатся в столице еще неделю

«В субботу у нас продолжается сильный снег, местами с метелью, гололедица, снежные заносы. Ветер северо-восточный 7—12 м/с с порывами до 18 м/с. В ночь на субботу в Москве –13…–17 °С, в дневные часы — –10…–12 °С. Погоду определяет южный циклон, который движется от Украины на северо-восток. В воскресенье циклон будет отходить дальше на северо-восток, и холодный воздух будет распространяться на территорию столичного региона. Ночная температура в Москве понизится до –17…–19 °С», — заявила Макарова.